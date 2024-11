Weiterer Nackenschlag: So steht es um die neue Grundschule Heiligkreuz

Die Diskussionen über eine neue Grundschule in Heiligkreuz sorgten zuletzt für viel Ärger in Kempten: Eigentlich war ein Neubau für fast 30 Millionen Euro mit Mensa und Mehrzweckhalle geplant. Doch angesichts der sehr angespannten Haushaltslage der Stadt ist das derzeit nicht stemmbar: „Das Projekt ruht, weil die Finanzierung aktuell nicht gesichert ist“, erklärte Baureferent Tim Koemstedt im Finanzausschuss. In der Sitzung gab es zudem einen weiteren Nackenschlag: Bürger hatten Hoffnungen in ein besonderes Finanzierungsmodell gesetzt: eine sogenannte Public Private Partnership (PPP). Dabei kooperiert zum Beispiel eine Kommune bei der Umsetzung eines Bauprojekts mit einem privaten Investor. Doch Kämmerer Matthias Haugg erklärte, dass Kempten für diese Variante die Voraussetzungen fehlen.

Dominik Riedle Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Heiligkreuz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Nackenschlag Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis