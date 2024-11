Neue Brotbackschule im Oberallgäu: Warum Selbermachen im Trend liegt

„Brot ist das wichtigste und älteste Nahrungsmittel“, sagt Andreas Speiser, Inhaber der gleichnamigen Bäckerei mit vielen Filialen im Oberallgäu. Gerade Deutsche vermissen - weilen sie mal im Ausland - gutes Brot oft schmerzlich. Julia Peylo aus Altusried gehört zu denjenigen, die dann lange suchen, bis sie eine Bäckerei finden, die den eigenen Ansprüchen genügt. Die 43-Jährige hat jüngst die „Backschule Lieblingsbrot“ eröffnet, in der sie Menschen das Brotbacken beibringen möchte.

Das Angebot an Backkursen ist groß. Vor ein paar Jahren haben etwa die „Zwei Schwestern“ in der Kemptener Salzstraße eine Kurs-Backstube eingerichtet. Es gibt unzählige Videos in Sozialen Netzwerken. Und die Allgäuer Zeitung suchte mit TV-Koch Christian Henze im Sommer den besten Allgäuer Hobby-Brotbäcker.

Selbst Brot backen: „Ich habe mich reingefuchst“

Als Julia Peylo vor ein paar Jahren nach Altusried zog, fehlte ihr das Brot aus ihrem vorherigen Wohnort. Und die Bäckerei in der Ortsmitte hatte kurz zuvor geschlossen. Weit zu fahren, kam mit vier Kindern nicht in Frage. „Deshalb habe ich mit dem Brotbacken angefangen“, erzählt sie. „Ich habe mich richtig reingefuchst.“

Beruflich kommt die 43-Jährige aus einer ganz anderen Ecke: Peylo hat Betriebswirtschaftslehre (BWL) studiert, verschiedene Stationen - auch im Ausland - durchlaufen und Vorlesungen über Gründungsmanagement an der Kemptener Hochschule gehalten.

Das leckerste Pausenbrot

Irgendwann sei ihren Kindern in der Schule gesagt worden, dass ihr Pausenbrot lecker schmecke, sagt sie. Und Bekannte und Freunde, denen sie Brote schenkte, hätten gefragt, wo man das Backen lernen kann. In Peylo reifte daher die Idee, Kurse zu geben. „Auch als BWLerin hat mich interessiert, ob so etwas funktionieren kann.“

Zwei Jahre benötigte Peylo für die Vorbereitung: Ihr sei klar geworden, dass das, was sie mit ihren zwei Händen in Echtzeit zeigen kann, nicht reichen wird, um davon zu leben. „Da müsste ich sehr viele Kurse geben.“ Sie entschied sich, neben Präsenz-Angeboten auch Video-Kurse aufzunehmen - mit der Unterstützung ihres Mannes.

Keine Zeit fürs Brotbacken?

„Ich versuche, es nicht allzu kompliziert zu halten beim Brotbacken“, sagt Peylo. Ihre bisherige Erfahrung zeige, dass sich Kursteilnehmende freuen, wenn es lebensnah und alltagstauglich ist. Deshalb frage sie auch immer nach den Arbeitszeiten der Teilnehmenden. „Und dann schauen wir, welche Rezepte sich anbieten.“

Ihre Kurse besuchen entweder Menschen, die das Brotbacken ausprobieren oder ein schönes Event erleben möchten, sagt Peylo. „Diejenigen, die sagen, sie essen gerne gutes Brot und finden es nirgendwo, die bleiben danach am ehesten dabei.“

Brot aus Allgäuer Getreidesorten

Weil Peylo auch mit alten Allgäuer Getreidesorten wie „Babenhauser Vesen“ und „Allgäuer Landweizen“ backt, hat sie eine Förderung der Öko-Modellregion Oberallgäu-Kempten erhalten. „Sie setzt das um, was uns in allen Projekten wichtig ist. Regionale Wertschöpfungsketten auf- und auszubauen“, sagt Sarah Diem, die mit Cornelia Bögel die Öko-Modellregion managt.

Im Oberallgäu stehen dabei Milch und Fleisch im Mittelpunkt, weniger Getreide. Wie es mit dem Getreide im Allgäu aussehe, sei aber eine spannende Frage. Diem verweist auch auf die Öko-Modellregion Günztal, die mit Bio-Landwirten, -müllern und -bäckern die Initiative „Allgäuer Landsorten“ ins Leben gerufen hat. Beteiligt ist die Donath-Mühle in Bad Wörishofen, mit der auch Julia Peylo eine Kooperation geschlossen hat.

Brot wieder wertschätzen

Ein weiteres Anliegen der Öko-Modellregion sei die Bewusstseinsbildung, sagt Diem. Was steckt eigentlich hinter den Rohstoffen, aus denen Brot gebacken wird? Was macht Bio-Getreide aus? Ein Bewusstsein dafür zu schaffen und damit die Wertschätzung für das Lebensmittel Brot zu erhöhen, ist auch das Ziel von Bäckerei-Inhaber Andreas Speiser. Er ist stellvertretender Obermeister der Bäcker-Innung Allgäu.

Bis Anfang der 2000er Jahre habe das Motto vieler Verbraucherinnen und Verbraucher „Geiz ist geil“ gelautet. Ende der 2010er Jahre habe sich das gewandelt, sagt Speiser. Dem eigenen Körper etwas Gutes zu tun, wurde wichtiger. Außerdem ging es den Menschen auch wirtschaftlich gut. Familienväter hätten am Sonntag beim Bäcker die Tüten gut gefüllt, damit für jeden etwas dabei ist. Heute werde genau ausgewählt: zwei davon, drei davon. „Die Leute schauen mehr aufs Geld.“

Bäcker Speiser aus Waltenhofen: So schmeckt gutes Brot

Speiser möchte deshalb vermitteln, was ein gutes Brot ist und was nicht. Warum schmeckt es so, wie es schmeckt? Und warum kostet es beim Bäcker mehr als am Back-Automaten im Discounter? Brotbackkurse wie die von Julia Peylo seien da hilfreich. „Und sie machen Lust auf Brot.“

Das erste Brot, das Julia Peylo gebacken hat, war ein Bauernbrot aus Weizenvollkornmehl. Da geht noch mehr, habe ihr Mann gesagt. Heute, als Kursleiterin weiß sie: „Über die Jahre muss man viele Brote akzeptieren, die nichts werden.“

Öko-Modellregion Oberallgäu-Kempten: Neue Förderrunde beginnt

Bis Mitte Dezember können bei der Öko-Modellregion Oberallgäu-Kempten Projektideen für die nächste Förderrunde eingereicht werden. Infos unter www.oekomodellregionen.bayern/oberallgaeu-kempten