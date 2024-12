Gedichte mit froher Botschaft: Was sich eine junge Lyrikerin wünscht

Es ist schon ein hoher Anspruch, den die junge Kemptener Autorin Lena Blind mit ihrem ersten Gedichtband „Ich baue dir ein Haus aus Worten“ verbindet. Denn genau das will die 24-Jährige, die derzeit als Beraterin für die Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit unterwegs ist: „Ein wenig Licht hinaus in die Welt (…) tragen“ und „ein Haus aus Worten (…) bauen, für mehr Hoffnung, Mut und Selbstliebe“. Diesen Teil ihrer Botschaft hat sie in vielen, einfühlsam geschriebenen Texten erfüllt, die Mut zur Selbstermächtigung und Hoffnung auf die Kräfte im eigenen Inneren vermitteln. Den Bereich „Dunkelheit und Einsamkeit“, die ihrer Aussage nach unser Leben im Moment sehr stark beherrschen, hat sie aber in ihrer Lyrik fast völlig ausgespart.

Nun ist es für Menschen, die in Dunkelheit und Einsamkeit festsitzen, schwierig, sich von jemandem an die Hand nehmen zu lassen, der nur Mut, Liebe, Selbstermächtigung und Licht kennt. Man würde sich wünschen, dass auch der dunkle Bereich ein wenig ausgeleuchtet wird, um den Weg von der Dunkelheit ins Licht gangbarer zu machen für Menschen, die ihn brauchen.

Wenn Lena Blind beschreibt, sind die Texte am stärksten

Am stärksten sind Blinds Texte, wenn sie die appellative Schiene verlässt und ins Beschreiben findet. Hier erschafft sie sprechende

Bilder für Situationen und Seelenzustände. So etwa in „Pause“: „…Die Muße / Anzuhalten / Nur um zu bemerken / Mit welcher Schönheit / Der nächste Ton besinnt …“ Oder in „Brandung“, wo sie vom Appellativen „… Und sieh die

Schönheit dieser Welt“ zu einem ganz einfachen, aber sprechenden Bild findet: „Das Leuchten / Das Licht / Die Wellen / Wie sie sanft / Gegen deine Ufer schwingen“. Das ist nicht wahnsinnig originell, nicht wahnsinnig modern, aber einfach schön.

Gerne mehr von diesen sprachlichen Bildern, die Seelenzustände greifbar machen. Zurückhaltend ist der Band mit eigenen Zeichnungen der Autorin illustriert, die immer wieder feine Bezüge zu den Texten herstellen.

Lena Blind: Ich baue dir ein Haus aus Worten. Gedichte. 126 Seiten, 11,99 Euro.