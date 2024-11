Pläne der Sozialbau Hier sind neue Wohnungen für Studenten und Klinik-Mitarbeiter in Kempten geplant

Sozialbau baut in Kempten 68 Apartments in Holz-Elementbauweise. Das Projekt nimmt langsam Formen an. Pünktlich zum Semesterstart 2025 soll alles fertig sein.