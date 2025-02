Kosmetiksalon und Dönerladen eröffnen neu: Das tut sich in der Kemptener Innenstadt

Eine lange Schlange war Anfang Februar das Zeichen: In der Kronenstraße tut sich etwas. Dort eröffnete vor knapp einer Woche Mehmet Ali Kesin (35) den neuen Dönerladen „Ali Baba“ und zog zahlreiche Kunden an. Viele davon kenne ihn wohl bereits aus der Kemptener Gastro-Szene, nun startet er mit seinem eigenen Imbiss. Und auch in der Bahnhofstraße in Kempten steht eine Eröffnung an. Dort begrüßen Dominic und Simon Hausmann ab Samstag, 8. Februar, 11 Uhr, Kundinnen und Kunden im Kosmetiksalon „Palais de la Beauté“.

