Dieser neue Laden hat im Forum Allgäu in Kempten eröffnet

Intersport Voswinkel, erweitert sein bundesweites Filialnetz mit einem neuen Laden im Forum Allgäu in Kempten. Auf rund 1000 Quadratmetern Verkaufsfläche entstand die 51. Filiale des Unternehmens, das über 600.000 Euro investierte und 15 Mitarbeitende einstellte.

Neues Unternehmen in Kempten gehört zur Intersport Deutschland eG

„Mit der Eröffnung des neuen Stores in Kempten investieren wir in eine Region, die den Sport lebt und atmet“, sagt Geschäftsführer Marcus Neul. Sport Voswinkel wurde 1904 gegründet und hat seinen Sitz in Dortmund. Das Unternehmen gehört zur Intersport Deutschland eG und ist deren größter Einzelhandelspartner. Das in Kempten angebotene Sortiment erstreckt sich über Outdoor, Running, Training bis hin zu saisonalem Wintersport – mit Produkten von über 65 führenden Sport- sowie Eigenmarken.

