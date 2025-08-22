„Reichlich Platz, aber zu wenig Schatten“: Neuer Wohnmobil-Stellplatz am Illerstadion

Gleich neben dem Illerstadion, wo ein Traktor gerade über den Rasenplatz fährt, sind heute die meisten der neuen Stellplätze von Wohnmobilen und Campingbussen belegt. Die Markise ausgefahren, den Campingtisch darunter aufgestellt und den Liegestuhl daneben – viele Camperinnen und Camper haben es sich auf dem neuen Wohnmobil-Stellplatz der Stadtmarketing GmbH bequem gemacht. Ihnen gefällt das neue Angebot.

So kommt der neue Wohnmobil-Stellplatz in Kempten bei Camperinnen und Campern an

Zwei davon sind Monika und Daniel Frick. Das Paar kommt aus der Schweiz, aus der Nähe von St. Gallen. Gestern sind sie mit ihrem Wohnmobil und den Fahrrädern angereist, um den neuen Stellplatz „einfach mal auszuprobieren“, sagt Monika Frick. Seit 30 Jahren sind die beiden auf Campingplätzen vor allem an der Nord- und Ostsee und in Skandinavien unterwegs. „Im Vergleich zu anderen Campingplätzen ist das hier in Kempten ein Fünf-Sterne-Stellplatz“, meint Daniel Frick.

Vor allem die Nähe zur Innenstadt gefällt dem Paar. Camper sollten sich allerdings bewusst sein, dass der Fußballplatz gleich nebenan ist, sagt Monika Frick. Zwar sei der Preis für den Stellplatz mit 18 Euro pro Nacht nicht gering, doch auf allen Campingplätzen seien die Kosten in den vergangenen Jahren enorm gestiegen, sagt Daniel Frick: „Für diesen Platz sind die 18 Euro fair.“

Monika und Daniel Frick aus der Nähe von St. Gallen (Schweiz). Foto: Franziska Jahn

Auf dem Stellplatz neben den Fricks fährt Bernhard Meyer gerade seine Markise aus. Der 76-Jährige aus Vechta in Niedersachsen ist vor einer Stunde mit seiner Frau Brigitte auf dem Stellplatz angekommen. Das Einchecken sei den beiden nicht leicht gefallen, erklärt Meyer: „Das geht über einen QR-Code. Das musste ich mir gerade erstmal von anderen Gästen erklären lassen.“ Doch die Duschen und Toiletten und insbesondere die Größe der einzelnen Stellplätze gefalle ihm gut. Brigitte Meyer pflichtet ihm bei: „Da kann man Tische und Stühle aufstellen, ohne seinen Nachbarn auf die Pelle zu rücken.“

Bernhard Meyer aus Vechta in Niedersachsen. Foto: Franziska Jahn

Auf dem Stellplatz gegenüber der Meyers besuchen Manfred und Helga Köster aus Kempten gerade Freunde, die aus Hannover angereist sind und in ihrem Wohnmobil auf der neuen Anlage übernachten. Der neue Stellplatz sei längst überfällig gewesen, meint Manfred Köster: „Vorne auf dem alten war es ja immer gerammelt voll und da sind dann viele Camper einfach weitergefahren.“ Der 75-Jährige vermisst allerdings Bäume, die Schatten spenden könnten.

Manfred und Helga Köster aus Kempten. Foto: Franziska Jahn

Schon über 1000 Wohnmobile standen bislang auf dem neuen Stellplatz am Illerstadion

Für knapp zwei Millionen Euro hat die Stadtmarketing GmbH den neuen Wohnmobil-Stellplatz nördlich des Illerstadions gebaut. Seit 2015 war der Bau eines neuen Wohnmobil-Stellplatzes in der Diskussion. Der vorherige Stellplatz südlich des Illerstadions habe nicht mehr den aktuellen Standards entsprochen, erklärt Geschäftsführerin Ekaterina Avdosyev. Der neue hingegen sei in den ersten 30 Tagen seit der Eröffnung am 11. Juli zu 86 Prozent ausgelastet gewesen, sagt Avdosyev: „Vor einigen Tagen konnten wir bereits den 1000. Aufenthalt verbuchen.“

Eric Walther und Kea Rückert stammen aus Marktoberdorf und kommen gerade aus dem Norden. Sie haben sich das Wohnmobil gemietet und waren damit in den Niederlanden an der Nordsee, in Luxemburg und am Bodensee. Bevor es wieder nach Marktoberdorf geht, besuchen sie noch ihren Freund Marcel Keck in Kempten für zwei Tage. Der neue Stellplatz gefällt ihnen gut. „Die Plätze sind größer und die Stromsäule ist auch in der Nähe“, sagt Rückert. Das Registrieren über den QR-Code halten sie und Walther für eine schnelle und einfache Lösung.

Eric Walther, Kea Rückert und Marcel Keck (v.l.) aus Marktoberdorf und Kempten. Foto: Franziska Jahn

„Reichlich Platz, aber zu wenig Schatten“

Karin Mohn und Dieter Wezel haben den neuen Wohnmobil-Stellplatz angefahren, um im „Stift“ essen zu gehen. Das Paar aus Metzingen (Landkreis Reutlingen) kennt Kempten bereits und hat schon auf dem alten Stellplatz südlich des Illerstadions übernachtet. Der neue Platz sei einer der unkomplizierteren, sagt Mohn: „Mit dem QR-Code und der Karte war das Einchecken super einfach und selbsterklärend.“

Der Preis von 18 Euro pro Nacht sei nicht günstig, meint Wezel: „Aber wer sich ein Wohnmobil für 100.000 Euro kauft, sollte sich wegen 18 Euro nicht beschweren.“ Die einzelnen Stellplätze seien angenehm groß, doch das Paar würde sich mehr Schatten wünschen. „Gerade im Sommer heizt sich das Wohnmobil total auf und die warme Luft kriegt man dann vorm Schlafen nicht mehr raus“, erklärt Mohn.

Karin Mohn und Dieter Wezel aus Metzingen (Landkreis Reutlingen) Foto: Franziska Jahn

Das Stadtmarketing ist mit der Besucher-Frequenz des neuen Stellplatzes laut Geschäftsführerin Avdosyev bislang sehr zufrieden. Die gute Auslastung sei allerdings auch mit den Sommerferien und der Allgäuer Festwoche zu erklären. Der Wunsch nach mehr Schatten auf dem Platz ist für Avdosyev nachvollziehbar. Unterschiedliche Bäume für den Stellplatz seien auch eingeplant: „Allerdings brauchen wir noch etwas Geduld insgesamt beim Thema Begrünung, bis alles wächst.“