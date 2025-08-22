Icon Menü
Neuer Wohnmobil-Stellplatz in Kempten am Illerstadion. Das sagen Camperinnen und Camper

Camper in Kempten

Neuer Wohnmobil-Stellplatz am Illerstadion in Kempten - so finden ihn die Camper

Seit knapp sechs Wochen ist der neue Wohnmobil-Stellplatz am Illerstadion in Kempten eröffnet. Was den Campern gefällt und was sie auf dem Stellplatz vermissen.
Von Franziska Jahn
    Umfrage auf dem neuen Wohnmobilstellplatz am Illerstadion: Eric Walther, Kea Rückert und Marcel Keck (v.l.) aus Marktoberdorf und Kempten sagen unter anderem, wie der Platz ankommt.
    Umfrage auf dem neuen Wohnmobilstellplatz am Illerstadion: Eric Walther, Kea Rückert und Marcel Keck (v.l.) aus Marktoberdorf und Kempten sagen unter anderem, wie der Platz ankommt. Foto: Franziska Jahn

    Gleich neben dem Illerstadion, wo ein Traktor gerade über den Rasenplatz fährt, sind heute die meisten der neuen Stellplätze von Wohnmobilen und Campingbussen belegt. Die Markise ausgefahren, den Campingtisch darunter aufgestellt und den Liegestuhl daneben – viele Camperinnen und Camper haben es sich auf dem neuen Wohnmobil-Stellplatz der Stadtmarketing GmbH bequem gemacht. Ihnen gefällt das neue Angebot.

