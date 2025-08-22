Camper in Kempten Neuer Wohnmobil-Stellplatz am Illerstadion in Kempten - so finden ihn die Camper

Seit knapp sechs Wochen ist der neue Wohnmobil-Stellplatz am Illerstadion in Kempten eröffnet. Was den Campern gefällt und was sie auf dem Stellplatz vermissen.