Neueröffnungen geplant: So dreht sich das Leerstands-Karussell in der Kemptener Innenstadt

Bald können Kunden hier wieder durch die Regale stöbern: Für einige Geschäfte, die längere Zeit in der Kemptener Innenstadt leer standen, kündigen sich neue Nutzungen an. Andere Ladenlokale suchen hingegen weiter nach Mietern. Der Level-up-Wettbewerb von Stadt und City-Management-Verein will Schwung in diese Thematik bringen - 24 Bewerberinnen und Bewerber meldeten sich mit Gründungsideen, erklärt Projektmanagerin Miriam Brög.

