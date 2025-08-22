Icon Menü
Neues Brückenprojekt in Kempten: So wird die St.-Mang-Brücke zur Hochwassersicherheit gestärkt

Großprojekt

So soll die neue St.-Mang-Brücke in Kempten aussehen

Für den Neubau gibt es nun ein konkretes Konzept, das umgesetzt werden soll. Auf einen zeitaufwendigen Wettbewerb wird verzichtet. Wie der Fahrplan aussieht.
Von Dominik Riedle
    • |
    • |
    • |
    Nach diesem Vorbild soll der Entwurf für die künftige St.-Mang-Brücke in Kempten beim zuständigen Ministerium eingereicht werden.
    Nach diesem Vorbild soll der Entwurf für die künftige St.-Mang-Brücke in Kempten beim zuständigen Ministerium eingereicht werden. Foto: Stadt Kempten

    Bei den Vorbereitungen für den Neubau der St.-Mang-Brücke wollen die Planer keine Zeit mehr verlieren: Das war eine der Botschaften, als Dr. Christian Hocke vom Staatlichen Bauamt das Projekt im Gestaltungsbeirat vorstellte. Denn in dem Gremium entbrannte eine Debatte: Sollte es nicht noch einen Architektenentwurf geben, der allerdings viel Zeit in Anspruch nehmen würde? Hocke hatte eine Simulation vorgestellt, die als Grundlage für den Entwurf dienen könnte, der beim Bundesverkehrsministerium eingereicht wird. Letztlich einigten sich die Mitglieder des Gremiums darauf, dass die jetzt ausgewählte Visualisierung für den Entwurf verwendet werden soll und auf einen Wettbewerb verzichtet wird. Vorgesehen ist, dass dies auch der Stadtrat noch beschließt. Damit bleibt der ursprüngliche Zeitplan vorerst bestehen, laut dem der Großteil der Bauarbeiten 2028 über die Bühne gehen könnte.

