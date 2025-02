„Das ist nicht umsetzbar“: Wiggensbach hat ein neues Klimaschutzkonzept

Mehr PV-Anlagen auf kommunalen Gebäuden, klimaneutrale Neubaugebiete mit geringeren Wohnflächen und ein Radwegenetz nach Kempten - das sieht unter anderem das neue Klimaschutzkonzept der Gemeinde Wiggensbach vor. In einem offenen Bürgerworkshop vor einem Jahr konnten die Wiggensbacherinnen und Wiggensbacher äußern, was ihnen wichtig ist und was sie sich wünschen würden. Gemeinsam mit dem Energie- und Umweltzentrum Allgäu (Eza) hat die Gemeinde das neue Konzept schließlich erarbeitet. Es soll Wiggensbach helfen, bis 2040 klimaneutral zu sein.

