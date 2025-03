Neues Projekt will Drogenabhängigen helfen und Jugendliche vor gefährlichem Konsum schützen

„Da der Drogenkonsum in unserer Gesellschaft insbesondere bei jungen Menschen deutlich zunimmt, ist es wichtig, dass wir gute Hilfsangebote machen können“, sagt Prof. Markus Jäger, ärztlicher Direktor am Bezirkskrankenhaus (BKH) Kempten. Genau da setzt seit Jahresanfang das Projekt „Stärkung der Suchthilfe in Kempten“ an. Das Ziel: Angebote für Abhängige verbessern und noch mehr auf deren Bedürfnisse zuschneiden, ebenso Angehörige und die Gesellschaft sensibilisieren - auch außerhalb der Stadt.

