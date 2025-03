Von ADHS-Vorlesung bis Campus-Open-Air: Diese Veranstaltungen gibt es dieses Semester in Kempten

Die Semesterferien sind vorbei und es herrscht wieder viel Trubel in den Hörsälen, der Mensa und auf dem Campus der Hochschule Kempten. Zwar starten zum Sommersemester deutlich weniger Studierende als im Herbst - doch ist auch in diesen Monaten einiges für Lernende, Lehrende und die Stadtbevölkerung geboten. Ein Überblick:

Abitur-Jahrgänge fehlen 2025 in Bayern wegen G9-Rückkehr

157 neue Studentinnen und Studenten begannen am Montag ihr Studium - ausschließlich in den Master-Studiengängen der Hochschule, denn das Bachelor-Studium startet in Kempten ausschließlich zum Wintersemester, erklärt Sprecherin Charlotte Nate. Ein Master ist zum Beispiel in Automatisierungstechnik und Robotik möglich, aber auch im Management von Sozial- und Gesundheitswesen sowie im Bereich Game Engineering, also der Entwicklung von Video- und Computerspielen. Insgesamt gibt es 14 Angebote mit Studienbeginn im Frühjahr.

4259 Studierende sind aktuell bei der Hochschule Kempten immatrikuliert, teilt Nate mit - ähnlich viele wie in den Vorjahren zu diesem Zeitpunkt. Diese Zahl könne sich in den kommenden Tagen noch ändern. Wie sich der Zulauf zum Wintersemester entwickelt, ist fraglich, denn wegen der Rückkehr zum G9 an den Gymnasien machen weniger junge Menschen in Bayern ihr Abitur. Hochschulpräsident Prof. Wolfgang Hauke geht davon aus, dass etwa 30 bis 35 Prozent weniger Erstsemester im Oktober dieses Jahr starten.

In Kempten finden 2025 Campus-Open-Air und Hochschulmesse statt

Diese Termine gibt es im Frühjahr/Sommer 2025 an der Hochschule Kempten:

Kinder-Uni: Schülerinnen und Schüler im Alter von acht bis zwölf Jahren können an diesen Vorlesungen teilnehmen. Sie starten jeweils um 16 Uhr im Thomas-Dachser-Auditorium und dauern mit Fragerunde 45 Minuten. Auch erwachsene Begleitpersonen dürfen teilnehmen. Die Themen im Sommersemester: „Kommunikations-Geheimcode: So verstehen wir uns wirklich!“ von Prof. Dr. Hanne Detel (20. März), „In meinem Kopf tobt ein Tornado – Leben mit ADHS“ von Prof. Dr. Susanne Mertes-Büschel (3. April), „Whats App und Computerspiele: digitale Tools in der Produktion“ von Prof. Dr. Peter Stich (8. Mai), „Haribo macht Kinder froh …“ von Prof. Dr. Uwe Stratmann (5. Juni).

Schnupperstudium: Während der Osterferien finden am 23. und 24. April Vorlesungen für Studieninteressierte statt. Sie können dabei den Alltag und die Angebote auf dem Campus der Hochschule Kempten kennenlernen.

Allgäuer Hochschulmesse: Am 7. Mai ab 10 Uhr stellen sich unter anderem die Fakultäten, Studiengänge, Freizeit-Angebote, Hochschul-Vereine und Partner-Firmen vor. Der Aktionstag richtet sich sowohl an Studieninteressierte als auch an Menschen, die bereits studieren und sich etwa über Job- und Praktikumsmöglichkeiten informieren möchten.

Campus Open-Air: Das Musik-Festival auf dem Campus der Hochschule Kempten findet am 30. Mai statt.