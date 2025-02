Nach Drogenkonsum und Vandalismus: Stadt Kempten sperrt öffentliche Toilette am Rathaus

Beim Bummeln oder auf dem Weg durch Kempten für eine Stadtführung kommt früher oder später die Frage: Wo ist hier die nächste Toilette? Die ist vor allem in der Not am besten ohne langes Fragen und vorherige Bezahlung nutzbar. Eine dieser öffentlichen WC-Anlagen im Kemptener Zentrum ist nun allerdings gesperrt. Weil es immer wieder zu Vandalismus kam und Menschen nach dem Konsum illegaler Drogen ihre Spritzen zurückließen, hat die Stadt Kempten die Toilette am Rathaus seit 15. Januar gesperrt.

Drogenkonsumenten ließen Spritzen im WC zurück

„Es gab massive Vorfälle mit Drogenabhängigen sowie akute Verschmutzungen, die dazu geführt haben, dass die Stadt Kempten keine Reinigungskräfte mehr gefunden hat“, teilt die Verwaltung auf Anfrage unserer Redaktion mit. Konkret bedeute das, dass in der Vergangenheit zum Beispiel Boden und Wände mit Fäkalien beschmutzt wurden, erklärt Pressesprecher Andreas Weber: „Auch für Bürger und Touristen ist das nicht zumutbar.“

Was den Konsum von Drogen betrifft, stehe die Stadt freilich in Kontakt mit den zuständigen Beratungs- und Anlaufstellen. Vor allem gehe es um die immer wiederkehrende Verschmutzung, Sicherheitsprobleme sind laut Weber nicht bekannt. Er sagt: „Mit Vandalismus haben auch andere Städte zunehmend zu kämpfen und in Kempten gibt es das Problem vielerorts.“ Etwa am Hauptbahnhof wurde der Zustand von Fahrgästen zuletzt als „unzumutbar“ angeprangert (wir berichteten).

Restaurants in Kempten öffnen ihre Toiletten für alle

Doch wer eine Toilette benötigt, werde sie auch in Zukunft in der Kemptener Innenstadt finden, sagt Weber. Die Stadt verweist dazu auf das Projekt „Nette Toilette“, das sie gemeinsam mit Gastronomen und dem City-Management-Verein umsetzt. Im direkten Umfeld des Rathauses beteiligen sich mehrere Lokale, zum Beispiel das Ratscafé, das Restaurant „Lagune“ und das Eiscafé Mauritius. Man kann dort also unkompliziert die Toiletten nutzen, ohne davor etwas bestellt oder gekauft haben zu müssen, was laut Weber zum Beispiel von Familien häufig genutzt werde.

Barrierefreie öffentliche Toiletten der Stadt gibt es unter anderem im Altstadthaus, im Zumsteingarten und am Pfeilergraben. Besucherinnen und Besucher der Stadtverwaltung könnten außerdem Toiletten in den Verwaltungsgebäuden nutzen. Die Sperrung der öffentlichen Toilette am Rathaus allerdings ist laut der Stadtverwaltung dauerhaft.

Info: Eine Übersicht öffentlicher und „netter“ Toiletten finden Sie unter www.kempten.de/offentliche-toiletten-nette-toilette-535.html