Ihre WM-Medaille bleibt in Kempten

Elena Semechin ist in ihren Bewerben die schnellste Schwimmerin der Welt. Sie ist Weltmeisterin, Europameisterin und zweifache Paralympics-Siegerin. Sie ist blind und leidet an einer Tumorerkrankung. Doch sie gibt nicht auf. „Unaufhaltsam für das Leben einstehen“, ist das Motto der Berlinerin. Eine Woche lang erlebte sie Kempten und hielt Vorträge an der Hochschule und der Maria-Ward-Schule. Dort sammelten die Schülerinnen 9700 Euro für Behinderten-Projekte. Als Dank dafür schenkte ihnen die Para-Schwimmerin ihre Goldmedaille von der Weltmeisterschaft 2023 in Manchester.

Ralf Lienert Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kempten Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Paralympics Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis