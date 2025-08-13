Nach Gäste-Kritik: Kriegen Parkwirt und Bauer Stube noch die Kurve?

Lange Wartezeiten, etwa auf Bier und Brotzeit-Platte, und enttäuschte Gäste prägten das Bild am Eröffnungsabend der Allgäuer Festwoche und damit auch die Gespräche der vergangenen Tage. Können die neuen Wirte Jakob Bauer (Bauer Stube) sowie Phillip Povolny und Fritz Kustatscher (Zum Parkwirt) die Erwartungen erfüllen? Und bekommen sie nach dem holprigen Start noch die Kurve? Auch Festwochen-Chefin Michaela Waldmann beschäftigen diese Fragen.

