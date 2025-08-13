Icon Menü
Parkwirt und Bauer Stube auf Allgäuer Festwoche 2025 in der Kritik: Gäste beschweren sich über Wartezeiten

Allgäuer Festwoche 2025

Nach Gäste-Kritik: Kriegen Parkwirt und Bauer Stube noch die Kurve?

Festwochen-Gäste haben sich am Eröffnungsabend über lange Wartezeiten in Bauer Stube und im Parkwirt beschwert. Woran es gehakt hat und was jetzt anders läuft.
Von Laura Wiedemann und Kerstin Futschik
    Viele Gäste, viele Essen: Unter anderem beim Parkwirt mussten Gäste zu Beginn der Festwoche lange warten. Das Problem scheint nun gelöst.
    Lange Wartezeiten, etwa auf Bier und Brotzeit-Platte, und enttäuschte Gäste prägten das Bild am Eröffnungsabend der Allgäuer Festwoche und damit auch die Gespräche der vergangenen Tage. Können die neuen Wirte Jakob Bauer (Bauer Stube) sowie Phillip Povolny und Fritz Kustatscher (Zum Parkwirt) die Erwartungen erfüllen? Und bekommen sie nach dem holprigen Start noch die Kurve? Auch Festwochen-Chefin Michaela Waldmann beschäftigen diese Fragen.

