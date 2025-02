Autofahrer flüchtet in Kempten vor der Polizei - und wird auf der A7 zum Geisterfahrer

In Kempten ist es am späten Mittwochabend zu einer gefährlichen Flucht eines Autofahrers vor der Polizei gekommen. Wie die Polizei berichtet, fuhr der Mann sogar in falscher Fahrtrichtung auf die A7 und fuhr davon.

Beamte der Kemptener Polizei hatten den amtsbekannten Fahrer, der nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins ist, kontrollieren wollen. Doch der Mann hatte darauf augenscheinlich keine Lust und flüchtete. Dabei fuhr er mit hohem Tempo durch das Kemptener Stadtgebiet bis zur Autobahnauffahrt zur A7 bei Leubas.

Autofahrer flüchtet vor der Polizei in Kempten - Geisterfahrer auf der A7

Dort wendete er mehrmals und verursachte beinahe einen Zusammenstoß mit einem unbeteiligten Auto und dem Streifenwagen. Er fuhr schließlich auf die A7 in südlicher Fahrtrichtung auf, jedoch auf der falschen Fahrspur. So gelang es ihm, der Polizei zu entwischen.

Die Polizei leitete daraufhin eine größere Fahndung nach dem Flüchtigen ein, jedoch ohne den Mann zu finden. Die Polizei bittet Menschen, die durch die Geisterfahrt auf der A7 gefährdet wurden, sich unter Telefon 0831/9909-2141 zu melden.