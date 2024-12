Polizei Kempten

Kempten

Schlägerei im Stadtpark – Polizei setzt Pfefferspray ein

Leicht verletzt wurde ein 17-Jähriger bei einer körperlichen Auseinandersetzung mit einem bislang unbekannten Täter am Freitagabend gegen 19 Uhr am Zentralen Busbahnhof in Kempten. Der Jugendliche musste nicht ärztlich behandelt werden. Als die Polizei den Sachverhalt aufklären wollte, mussten die Beamten Pfefferspray einsetzen. Wer die Körperverletzung beobachtet hat und Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kempten unter 0831/99090 zu melden. (p)

Kempten

33-Jähriger fährt ohne Führerschein

Ohne gültige Fahrerlaubnis war ein 33-Jähriger am Steuer eines Autos unterwegs, der am Freitagvormittag im Stadtgebiet Kempten in eine Verkehrskontrolle geriet. Gegen den 33-jährigen Fahrzeugführer wurde laut Polizei ein Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt gestoppt. (p)

Kempten

Autofahrer unter Alkohol und Drogen.

Zwei Autofahrer waren laut Polizei am Freitagabend unter Alkoholeinfluss am Steuer ihrer Fahrzeuge unterwegs. Bei einem 57-Jährigen, der um 21 Uhr von der Polizei kontrolliert wurde, stellten die Beamten einen Alkoholwert über 0,5 Promille Alkohol fest. Bei einem 29-jährigen Fahrer stellten Polizisten um 23 Uhr ebenfalls deutlichen Alkoholgeruch fest. Da er einen Test verweigerte, ordnete die Polizei eine Blutentnahme an. Der Mann musste sein Auto ebenso stehen lassen wie ein 27-Jähriger, der am frühen Freitagabend von der Polizei kontrolliert wurde. Die Polizeibeamten bemerkten Anzeichen für Drogenkonsum und ordneten eine Blutentnahme an. (p)

Kempten:

Unfallflucht: Auto im Parkhaus angefahren

Ein schwarzer Audi wurde im Laufe der vergangenen Woche im Parkhaus am Königsplatz angefahren und beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um den Schaden in Höhe 1500 Euro an der hinteren, rechten Fahrzeugseite zu kümmern. Hinweise nimmt die Verkehrspolizeiinspektion Kempten unter 0831/99092050 entgegen.Po