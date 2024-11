Unbekannte beschmieren Spielgeräte und Bänke am Kindergarten in Börwang mit Altöl

Am vergangenen Wochenende haben unbekannte Täter Spielgeräte und Bänke des Kindergartens in Börwang in Haldenwang (Oberallgäu) mit Altöl beschmiert. Zwischen Freitag, 15. November, und Montag, 18. November, ereignete sich die Tat. Wie die Polizei berichtet, ist der Spielbereich generell nicht abgesperrt und für jeden auch außerhalb der Öffnungszeiten zugänglich.

Spielplatz in Börwang verwüstet - Polizei Kempten sucht Zeugen

Die Täterinnen oder Täter haben Bänke, das Klettergerüst und das Spielhaus am Kindergarten beschmutzt. Wie hoch der Schaden ist, ermittelt die Polizei aktuell. Jetzt bittet die Polizei Kempten um Hinweise unter der Telefonnummer 0831/9909-0.

