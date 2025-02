Postbank-Kunden stehen im Forum Allgäu oft vor verschlossenen Türen: Das ist der Grund

Wegen eines Wasserrohrbruchs war die Postbank-Filiale im Forum Allgäu für mehrere Wochen im Herbst geschlossen. Ende November eröffnete sie zur Erleichterung vieler Kundinnen und Kunden wieder. Doch der Ärger hält an, wie Zuschriften von Leserinnen und Lesern an unsere Redaktion zeigen. Diese beschweren sich unter anderem über unzuverlässige Öffnungszeiten und darüber, nicht alle gewohnten Angebote für Post- und Bankgeschäfte nutzen zu können. Welche Gründe dahinter stecken und wo Betroffene Abhilfe finden.

Postbank-Filiale in Kempten kämpft mit Personalengpässen

„Wir haben mit einer Krankheitswelle und Personalengpässen zu kämpfen, die wir kurzfristig nicht ausgleichen können“, teilt eine Sprecherin der Postbank auf Anfrage unserer Redaktion zu den Gründen für die vielen Schließtage mit. Weil für Kundenberatungen im Finanzbereich aus Sicherheitsgründen das Vier-Augen-Prinzip nötig sei - also mindestens zwei Kräfte im Einsatz sind - könnten zum Beispiel Postdienstleistungen nicht gleichzeitig angeboten werden. Deshalb sei die Filiale dann kurzfristig für Kundinnen und Kunden geschlossen. Dafür entschuldigt sich die Postbank laut Mitteilung und erklärt: „Vor allem unerwartete Krankheitsfälle in der Belegschaft waren in Kempten nicht ad hoc durch Vertretungskräfte ausgleichbar.“

Grundsätzlich sei die Filiale am August-Fischer-Platz am Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag von 9 bis 13 Uhr und von 14 bis 17.30 Uhr geöffnet. Außerdem gebe es einen 24-Stunden-Bereich, bei dem sich Menschen mit Bargeld versorgen, an einem Terminal Kontoauszüge ausdrucken und Überweisungen oder Daueraufträge veranlassen können. Auch an Geldautomaten von Deutscher Bank, Commerzbank und HypoVereinsbank sowie an Kassen von Shell-Tankstellen (z.B. Duracher Straße 11 in Kempten) können Postbank-Kunden laut Mitteilung Bargeld abheben.

Senioren wünschen sich mehr Vor-Ort-Service

Auch die App des Unternehmens sei für Bargeld-Abhebungen und -Einzahlungen bis 1000 Euro nutzbar, erklärt die Sprecherin. Dort lasse sich seit November ein Code erzeugen, der innerhalb von zwei Stunden bei teilnehmenden Drogerie- und Supermärkten vorgezeigt werden muss. Welche Standorte mitmachen, erfahren Kundinnen und Kunden unter www.postbank.de/bargeld-code.

Er empfinde diese Angebote als nicht ausreichend, sagt ein betroffener Kemptener im Gespräch mit unserer Redaktion. Vor allem ältere Menschen seien auf das Wissen sowie die Hilfe von Mitarbeitenden vor Ort angewiesen und bräuchten deshalb verlässliche Öffnungszeiten, um Bank- und Postgeschäfte meistern zu können.