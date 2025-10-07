Premiere im neuen Rathaus Altusried

Es war eine Premiere: Die 70. Gemeinderatssitzung des derzeitigen Altusrieder Gemeinderates hat im neu gebauten Rathaus stattgefunden. Zwar ist vor dem Rathaus noch einiges fertigzustellen. Doch der Sitzungssaal war einsatzbereit.

Bürgermeister Max Boneberger fasste kurz zusammen, welchen Weg die Gemeinde beim Bau des neuen Verwaltungssitzes hinter sich gebracht hat: vom Beginn der konkreten Planungen 2019, dem Wettbewerb 2020 und der Ergebnispräsentation im Gasthof Rössle, dem Spatenstich am 25. Juni 2022 bis zum Tag der aktuellen Gemeinderatssitzung.

Mit Stolz auf das neue Gebäude und einer gewissen Erleichterung über den eigenständig durchgeführten Umzug dankte Boneberger seinen Mitarbeitenden aus Rathaus und Bauhof.

Neues Rathaus Altusried: Erste Sitzung des Gemeinderats

Seit 29. September arbeite die Verwaltung nun wie erhofft in den neuen Räumen.

Die Fertigstellung der Altusrieder Ortsmitte mit Bäumen und einer Brunnenanlage stellte Boneberger bis Ende dieses Jahres in Aussicht.

Lesen Sie auch: Alternativer Markt lockt wieder Menschen nach Altusried