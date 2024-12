Deswegen ändert die Firma Geiger ihre Erweiterungspläne in Herzmanns

Eigentlich waren die Planungen für die Betriebserweiterung auf dem Geiger-Firmengelände in Herzmanns längst abgeschlossen. Das Unternehmen hat im ersten Schritt ein weiteres Verwaltungsgebäude gebaut und im Frühjahr vergangenen Jahres eingeweiht. Nun soll der Bebauungsplan geändert werden. Der Grund: Geiger wünscht sich ein Transportbeton-Werk, das mit Recycling-Produkten Beton herstellen kann.

„Der Dreh- und Angelpunkt ist das Betonwerk“, heißt es von Geiger. Um es bauen zu können, braucht es einige Anpassungen auf dem Gelände. Hintergrund ist die Vision, die das Unternehmen im vergangenen Jahr entwickelt hat: Bis 2050 will Geiger eine Kreislauf-Gesellschaft werden. Das bedeutet, dass Flächen und Stoffe aufbereitet und wiederverwendet werden, um sie mehrfach nutzen zu können.

Geiger-Betonwerk in Kempten in die Jahre gekommen

Nun ist das Betonwerk, das Geiger in der Kemptener Daimlerstraße betreibt, in die Jahre gekommen. „Es müsste ersetzt werden“, sagt das Unternehmen. Aber am bestehenden Standort sei das nicht möglich. Denn im Sinne einer Kreislauf-Gesellschaft soll es im neuen Werk möglich sein, für die Beton-Herstellung Recycling-Produkte zu verwenden. Also entstand die Idee, das Werk in Herzmanns zu bauen. Auch eine Baustoff-Prüfstelle ist geplant.

Eine Tankstelle, die geplant war, fällt nun weg. „Wir haben keinen Platz mehr dafür“, erklärt Geiger. Neue Lager- und Logistikhallen sind nach wie vor vorgesehen - ebenfalls aus Platzgründen allerdings etwas kleiner. Ein Parkhaus, das im Westen der Lagerhallen entstehen sollte, ist nun an die Nordseite des ersten Verwaltungsgebäudes gerückt, das an der Zufahrt steht.

Geplantes Parkhaus vom See aus sichtbar?

Geiger hatte die Pläne dem Gemeinderat Waltenhofen bereits nicht-öffentlich vorgestellt. Damals regte das Gremium an, den Parkhaus-Standort zu überdenken. Es wurde befürchtet, dass das Gebäude vom Niedersonthofener See aus gut sichtbar sein wird.

Der Gemeinderat habe sich eine Animation des Gebäudes gewünscht, um die Lage besser einschätzen zu können, sagt Bürgermeister Stefan Sommer. Weil das Parkhaus sehr dominant wirke, waren zwei Alternativen diskutiert worden: Das Gebäude entweder etwas tiefer zu setzen oder es weiter Richtung Osten zu rücken.

Wirtschaftliche Entwicklung und Landschaft in Einklang bringen

Während der jüngsten öffentlichen Ratssitzung war die gewünschte Animation gezeigt worden. Geiger habe vorgeschlagen, das Parkhaus um 15 Meter in der Länge zu reduzieren, sagt Sommer nach der Sitzung. Unter dieser Voraussetzung habe das Gremium geschlossen dafür gestimmt, die Änderung des Bebauungsplans anzugehen.

„Wir wollen Geiger in seiner Entwicklungsabsicht unterstützen“, sagt der Bürgermeister. „Aber auch die landschaftlichen Belange haben für uns als touristische Region Bedeutung.“ Das müsse die Gemeinde abwägen. Beide Seiten müssten aufeinander zugehen.

Betriebliche Kinderbetreuung im Fokus

In der Vergangenheit hatten sich Anwohner aufgrund der Dimension der neuen Gebäude kritisch zu den Erweiterungsplänen geäußert. Geiger hatte sie nun zu einer Infoveranstaltung geladen, um sie über die geplanten Anpassungen zu informieren.

Das dritte Verwaltungsgebäude, das die Pläne als Anbau an das zweite vorsehen, werde momentan nicht gebraucht, heißt es von dem Unternehmen. In ein paar Jahren könnte es aber benötigt werden. Auch eine betriebliche Kinderbetreuung rückt in den Fokus.

Geiger-Firmensitz bleibt in Oberstdorf

„Wir haben Mütter und Väter in der Belegschaft, deren Knowhow wir gerne nutzen wollen“, heißt es von Geiger. Ein Eltern-Kind-Büro gebe es bereits, das Mitarbeitende nutzen können. Im Süden des Geländes ist nun eine Kindertagesstätte geplant. Wie genau diese betrieben werden soll, stehe noch nicht fest.

Geiger beschäftigt am Standort Herzmanns etwa 350 Mitarbeitende - in einigen Jahren könnten es bis zu 450 werden. Nichtsdestotrotz betont das Unternehmen, dass der Firmensitz in Oberstdorf bleibt.

Das Verfahren für die Änderung des Bebauungsplans beginnt nun. Sommer sagt, dass die Gemeinde mit einem Fachbüro in die Planungen einsteigen wird.

Weitere Nachrichten aus Kempten und dem Oberallgäu lesen Sie hier.