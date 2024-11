Roy Bianco und die Abbrunzati Boys begeistern in Kempten

Was für ein Abend, was für ein Konzert: Die Fans der Band Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys haben in Kempten vor einer ausverkauften Big Box ein energiegeladenes Konzert erlebt. Die Musiker aus Augsburg und München beendeten mit ihrem Konzert am Freitagabend ihre diesjährige Kult-Tournee.

Songs wie „Sophia Loren“, „Bardolino“ und „Goodbye, Arrivederci“ brachten die Zuschauerinnen und Zuschauer hinein in die kultige Welt des Italo-Schlagers. Der 80er-Jahre Flair der Band brachte allerdings nicht nur die Generation dieses vergangenen Jahrzehnts in gute Stimmung. Im Gegenteil: Das Publikum von „Roy Bianco“ war überwiegend jung - allerdings ganz offensichtlich begeistert von dem längst vergangenen Jahrzehnt: Der Kleidungsstil an diesem Abend erinnerte nicht selten an die Mode der 80er.

Die Band und ihr ausgefallener Humor schafften es, einen Abend voller Leichtigkeit zu zaubern. Kopf ausschalten, die Sorgen der Welt vergessen und die Brennerautobahn besingen.

Eine ausführliche Konzertkritik folgt.