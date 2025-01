Kabarettist Django Asül schaut schon seit 15 Jahren in den „Rückspiegel“: Auch für das Jahr 2024 hat er in seinem Jahresrückblick einige Highlights und Aufreger entdeckt. Allein was seit Ende November passiert sei, reiche schon für ein abendfüllendes Programm, sagt der Niederbayer mit türkischen Wurzeln in der voll besetzten Kultbox in Kempten.

