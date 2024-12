21 Jahre alt ist das Kemptener Cambomare. Nun stehen umfangreiche Sanierungsarbeiten in den kommenden Jahren an. Das kündigte Thomas Siedersberger, Vorstand beim Kemptener Kommunalunternehmen, im Stadtrat an. Im Gespräch mit unserer Redaktion erläutert der Diplom-Betriebswirt, was genau geplant ist, und wie die Lage des Freizeitbades aktuell ist.

