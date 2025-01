Theater Kempten: Satire nimmt Dummheit und Trägheit der Menschen aufs Korn

Jura Soyfer ist nur wenigen ein Begriff. Kein Wunder, denn dem im heute ukrainischen Charkow geborenen und in Wien aufgewachsenen Schriftsteller war kein langes Leben und Wirken vergönnt: Die Nationalsozialisten inhaftierten den Autor politischer Satiren im KZ Buchenwald. Dort starb Soyfer 1939 an Typhus, er wurde nur 27 Jahre alt. Das Bürgertheater Kempten hat nun dessen Debütstück „Der Weltuntergang“ von 1936 auf die Bühne gebracht. Ein satirisches Juwel, das mit entlarvendem Sprachwitz und eleganter Komik glänzt. Regisseur Hans Piesbergen vom Kemptener Theater hat den Text geschickt aktualisiert und konkrete Bezüge zur Gegenwart hergestellt. Das kam bei der ausverkauften Premiere im Künstlerhaus sehr gut an.

