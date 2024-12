„Eine große Erleichterung“ So erlebt ein Syrer in Kempten das Ende des Assad-Regimes in seinem Heimatland

Zakaria Akeel Alfaraj floh 2013 aus Syrien ins Allgäu. Nach dem Sturz von Assad ist er hoffnungsvoll. Über schmerzhafte Erinnerungen und eine ungewisse Zukunft.