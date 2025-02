Schriftzüge in roter Farbe: Person im Allgäu mehrfach öffentlich beleidigt

Unbekannte haben um Waltenhofen mit mehreren Schriftzügen eine Person beleidigt. Wie die Polizei mitteilt, wurden die Schriftzüge mit roter Farbe unter anderem neben der B19 auf Höhe des Kieswerks an einem Trafokasten, sowie an einem Baumstamm in Leuten (Oberallgäu) und auf einem Betonsockel unter einer Autobahnunterführung angebracht.

Merhfache Beleidigung: Polizei in Kempten ermittelt

Die Beleidigungen wurden zwischen Dienstag (18. Februar) und Donnerstag (20. Februar) angebracht. Aktuell gibt es keine Hinweise auf mögliche Täter. Die Polizei bittet deshalb etwaige Zeugen oder Menschen, die Hinweise zu Taten oder Tätern geben können, sich bei der Dienststelle Kempten unter der Nummer 0831/9909-2140 zu melden.