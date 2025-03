Fünf Verletzte nach schwerem Unfall bei Kimratshofen

In Buchen am Wald bei Kimratshofen (Kreis Oberallgäu) hat es am Samstagnachmittag einen schweren Unfall gegeben. Nach Angaben der Polizei wurden dabei fünf Menschen verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen kam eine 38-Jährige, die in Richtung Wiggensbach fuhr, in einer Linkskurve mit ihrem Fahrzeug in den Gegenverkehr. Dabei prallte ihr Auto frontal mit dem Fahrzeug einer entgegenkommenden 22-Jährigen zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto der 22-Jährigen in ein weiteres Fahrzeug geschleudert.

Fünf Verletzte nach schwerem Unfall

Die 22-Jährige und ihre beiden Mitfahrer erlitten mittelschwere Verletzungen. Die 38-jährige Unfallverursacherin und der Fahrer des dritten Fahrzeugs wurden leicht verletzt.

An allen drei Fahrzeugen entstand ein Totalschaden, an zwei Autos wurde die Front regelrecht abgerissen. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf insgesamt 35.000 Euro.

Hubschrauber bei Kimratshofen im Einsatz

Neben mehreren Rettungsfahrzeugen war auch ein Hubschrauber im Einsatz. Die Feuerwehr Kimratshofen sicherte die Unfallstelle ab. Während der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge war die Straße im Unfallbereich für zwei Stunden komplett gesperrt.

