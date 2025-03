Gute Nachrichten für Schwimmer: Das Bad in der Robert-Schuman-Schule soll im Mai wieder öffnen

Die Sorge von Eltern, Kursleitern sowie Schwimmerinnen und Schwimmern war groß, als das Kemptener Kommunalunternehmen (KKU) das Hallenbad in der Robert-Schuman-Schule auf unbestimmte Zeit schloss. Nun macht sich Erleichterung breit: Laut Mitteilung sollen die Becken voraussichtlich Anfang Mai wieder für den Betrieb zur Verfügung stehen. Aber, warnt Thomas Siedersberger, Vorstand des KKU: „Auch wenn wir den aktuellen Defekt kurzfristig beheben können, schließen wir weitere Schließungen in den kommenden Jahren nicht aus.“

Stadt will neues Bad beim Cambomare bauen

Grund für die Schließung zum 1. März: Der Zugriff auf die städtische Gebäudeleittechnik war ausgefallen. Die Techniker konnten Chlorwerte und Temperaturschwankungen also nicht einsehen, auch wichtige Alarme erreichten das KKU nicht, was gesundheitliche Gefahren bedeutete. Um dieses Problem zu lösen, werde die bestehende Technik nun aus dem städtischen Netzwerk entkoppelt und eine neue, eigenständige Gebäudeleittechnik installiert.

Eine langfristige Lösung sei das aber nicht. Siedersberger erklärt: „Das Bad ist in die Jahre gekommen. Eine umfassende Sanierung wäre nicht wirtschaftlich.“ Deshalb sei nun ein Neubau auf dem Gelände des Cambomare in Planung, sagt Oberbürgermeister Thomas Kiechle. Mehr Informationen dazu sollen in Kürze in städtischen Gremien folgen. Kiechle: „Trotz der angespannten Haushaltslage dürfen wir den Verlust von Schwimmkapazitäten nicht einfach hinnehmen.“

Eltern starten Petition für Erhalt des Hallenbads

Schulklassen nutzen das Becken an der Robert-Schuman-Schule, ebenso Sportgruppen und auch Übungen der Wasserwacht finden dort statt. Um sich für den Erhalt des Hallenbads einzusetzen, hatten betroffene Eltern eine Petition auf der Plattform change.org gestartet. Mehr als 1300 Menschen unterschrieben diese innerhalb eines Tages (Stand: 21. März). „Wenn dieses Bad nicht schnellstmöglich wiedereröffnet, verlieren unzählige Schüler die Möglichkeit, das Schwimmen sicher zu erlernen – mit potenziell fatalen Folgen“, heißt es in der Petition.

Zur Kompensation der ausgefallenen Schwimmzeiten wird die Saison des Hallenbads laut Stefanie Schmücker, Abteilungsleiterin Bäder, bis zum Beginn der Sommerferien verlängert. Die Gruppen werden über den genauen Termin der Wiedereröffnung direkt informiert.