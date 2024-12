Sekundenschlaf führt zu Autounfall

In der Oberstdorfer Straße in Kempten kam es am Dienstagmittag zu einen Verkehrsunfall. Ein 49-Jähriger war nach Polizeiangaben gegen 12:35 Uhr in Richtung Innenstadt unterwegs. Auf Höhe der Abzweigung im Moos kam der Fahrer alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab und stieß frontal gegen einen Baum der Mittelbebauung. Als Grund vermutet die Polizei Sekundenschlaf.

Nach Unfall: Baum muss gefällt werden

Weil der 49-Jährige bei dem Unfall leicht verletzt wurde, kam er in ein Krankenhaus. Der entstandene materielle Gesamtschaden wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt. Zu Schaden kam auch der Baum. Er wurde so sehr in Mitleidenschaft gezogen, dass ihn ein Team des Bauhofs fällen musste. Gegen den Unfallverursacher wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs aufgrund eines körperlichen Mangels ermittelt.