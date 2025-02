Angst, über die Straße zu gehen? Seniorenbeirat beantragt Tempo 30 in Waltenhofen

Das Seniorenzentrum Allgäu Stift und das Wohnheim der Lebenshilfe in Waltenhofen liegen direkt an der Immenstädter Straße. Für die Bewohnerinnen und Bewohner beste Lage - denn gleich auf der anderen Straßenseite gibt es Ärzte, Physiotherapeuten, eine Apotheke, einen Bäcker und die Dorfkirche. Was aber, wenn vorbeirauschende Autos den Weg über die Straße zur Mutprobe werden lassen? Der Seniorenbeirat des Gemeinderats hat deshalb Tempo 30 beantragt - und damit Erfolg gehabt.

