Was Ehrenamtliche der Sicherheitswacht auf Streife im Oberallgäu erleben

Sie tragen Uniform, doch Polizistinnen und Polizisten sind die Ehrenamtlichen der Sicherheitswacht nicht. Sie rücken vor allem zu den Orten aus, an denen unterschiedliche Meinungen besonders häufig aufeinandertreffen: zum Beispiel in Parks, an Schulen, Bushaltestellen oder in die Umgebung von Geflüchtetenunterkünften, erklärt Polizeisprecher Martin Hämmerle. Seit 30 Jahren ist die Sicherheitswacht in Kempten im Einsatz. Im Mai 2022 wurde ihr Einsatzbereich aufs nördliche Oberallgäu ausgeweitet. Was als Versuch startete, soll nun zur festen Größe werden.

