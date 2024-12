Platzhirsche dominieren in Kempten – Das war der Silvesterlauf 2024

Am Montag, einen Tag vor dem Silvesterlauf in Kempten, rückten die Veranstalter mit Schneeschaufeln und Besen an. Eine festgefrorene Eisschicht lag da noch auf weiten Teilen der blauen Tartanbahn im Illerstadion. Und die musste natürlich weg, ehe sich 24 Stunden später knapp 2000 Ausdauerasse an der Startlinie der 10- und 5-Kilometer-Rennen tummelten. Die bisherige Bestmarke wurde beim Silvesterlauf 2019 (2138 Teilnehmer) aufgestellt. Zum Jahresabschluss 2024 hatten gar über 2200 Athleten gemeldet, am Ende nahmen 1934 Läufer die 37. Auflage des Traditionsevents in Angriff.

