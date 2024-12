Wohin zu Silvester? Diese Partys und Feuerwerke steigen in Kempten und im Oberallgäu

Der Jahreswechsel steht bevor - und das neue Jahr lässt sich auf ganz unterschiedliche Art und Weise begrüßen. Vom Kleinwalsertal bis Haldenwang gibt es Konzerte, Feuerwerk und Partys. Hier finden Sie eine Auswahl an Veranstaltungen in Kempten und im Oberallgäu.

In der bigBOX Allgäu in Kempten sind am Silvesterabend „The 12 Tenors“ auf Jubiläumstour zu 15 Jahren. Sie gelten als eine der erfolgreichsten Tenorformationen der Welt und touren durch die ganze Welt. Begleitet von einer Live-Band singen die Männer Rock- und Pophymnen. Beginn des Konzertes ist um 18 Uhr. Informationen zum Kartenvorverkauf gibt es unter www.bigboxallgaeu.de.

Kulinarisch, leuchtend oder akustisch

Wer am Silvesterabend nicht selbst kochen möchte, hat eine große Auswahl an Alternativen. Zum Beispiel in Oy-Mittelberg bietet das Panorama-Restaurant ein All-you-can-eat-Buffet an mit anschließendem Silvesterumtrunk mit Partymusik an der Glühwein-Hütte im Kurpark Oy. Das Restaurant GrüntenGlück in Wertach bietet ein Silvester-Menü mit drei oder fünf Gängen mit Silvesterparty. Reservierungen sind in beiden Restaurants im Vorhinein notwendig.

In Haldenwang richtet die Freiwillige Feuerwehr ein spendenfinanziertes musiksynchrones Großfeuerwerk zu Silvester aus. Ab 22 Uhr gibt es Getränke zu kaufen am Feuerwehrhaus in Haldenwang. Um 0 Uhr startet dann das große Feuerwerk. Selbst mitgebrachte Pyrotechnik im Zuschauerbereich ist untersagt.

Im Theater in Kempten sind um 16 Uhr an Silvester die „Smetana Philharmoniker Prag“ zu Gast. Das Konzert soll thematisch um den Schwan kreisen. Auf dem Programm stehen Auszüge aus „Schwanensee“ von Tschaikowsky, die Orchesterfassung von „Am Meer“ aus dem Schwanengesang von Franz Schubert oder der Schwan aus „Karneval der Tiere“. Mehr Informationen unter www.theaterinkempten.de.

Silvester ohne Silvesterknaller

In Oberstdorf wird das neue Jahr mit einer Silvester-Show im Oberstdorf Haus gefeiert. Für Gäste und Einheimische gibt es unter anderem einen Luftartistik-Auftritt mit Trapez- und Vertikaltuchelementen. Die Band Mr Jam begleitet den Abend musikalisch. Zum Jahreswechsel wird Mitternachtskrapfen gereicht. Beginn ist um 21 Uhr im Saal Nebelhorn. Tickets gibt es im Vorverkauf.

Im Kleinwalsertal findet erneut die Open-Air-Silvesterparty statt. Ohne Feuerwerk, aber mit DJ Let‘s Fetz feiert das Kleinwalsertal seit mehreren Jahren auf dem Gemeindeplatz in Riezlern ins neue Jahr. Los geht's ab 21 Uhr. Der Eintritt ist frei.

In Kempten spielt in der Silvesternacht in der St.-Mang-Kirche Fabian Pablo Müller Saxophon. Kirchenmusikdirektor Frank Müller spielt dazu Orgel-Musik. Los geht's um 22.30 Uhr. Karten gibt es ab 22 Uhr auch noch an der Abendkasse.