Ein Meister der fließenden Übergänge

Zwischen Abstraktion und Gegenständlichkeit gibt es scheinbar unendlich fließende Übergänge. Das zumindest beweist Stefan Winkler in seiner Ausstellung „Von hier aus weiter“ in der Kunsthalle Kempten. Der Maler aus Leutkirch untersucht in seinen Gemälden das weite Feld zwischen Wirklichkeitserfassung und Konzeptkunst. Wie verwirrend fein die Abstufungen zwischen Abbild und Gegenstandslosigkeit sein können, demonstriert Stefan Winkler eindrucksvoll auf kleinen und ganz großen Formaten.

