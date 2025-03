Wie eine Schülerin aus Kempten mit Meerrettich Blasenentzündungen heilen will

Schüler rufen durcheinander, lachen, reichen sich gegenseitig Süßigkeiten. Aus einer Ecke dringt Musik. Die Sonne lässt die goldene Aufschrift „Hildegardis“ auf dem Pullover von Sophie Eßlinger (18) glänzen.

Eßlinger besucht die zwölfte Klasse des Hildegardis-Gymnasiums Kempten. Ihr blonder Pferdeschwanz wippt beim Sprechen auf und ab. Sie lächelt. Mit ihrem Forschungsprojekt „Untersuchung der Effekte von Heilpflanzen auf das Wachstum von E-Coli“ hat sie einen der drei zweiten Plätze bei „Jugend forscht“ 2025 im Voralpenland gewonnen.

Kemptner Schülerin gegen geschlechterspezifische Diskriminierung im Gesundheitswesen

„Der Preis bedeutet mir nicht so viel“, sagt Eßlinger. Es gehe ihr um die Anerkennung und die Gewissheit, eine gute Arbeit geleistet zu haben. Ein Jahr lang habe sie an diesem Projekt geforscht. Sie sei jeden Nachmittag in die Arztpraxis ihrer Eltern gegangen und habe dort im Labor an ihren Versuchen zu E-Coli gearbeitet.

E-Coli Bakterien verursachen Blasenentzündungen, die in der Regel mit Antibiotika behandelt werden. Dadurch können Antibiotika-Resistenzen entstehen. Davon sind häufig Frauen betroffen. Mit ihrer Forschung will Eßlinger nicht nur auf die zunehmende Antibiotika-Resistenz aufmerksam machen, sondern auch auf die geschlechterspezifische Diskriminierung im Gesundheitswesen. „Frauen sollten mehr in der Forschung berücksichtigt werden“, sagt die Zwölftklässlerin.

„Jugend forscht“ in Kempten: Mit Meerrettich gegen Blasenentzündungen

Die Idee für ihr Projekt kam Eßlinger in einem gemeinsamen Urlaub mit einer Freundin, die dort an Blasenentzündung erkrankte. „Ich wollte alternative Lösungen zur Behandlung finden“, sagt sie. Das sei aber nicht der einzige Grund gewesen. Ihre Eltern sind beide Urologen und beklagen das Problem der Antibiotika-Resistenz oft zu Hause.

Im Rahmen einer Seminararbeit begann sie an diesem Projekt zu forschen. Sie suchte auf der Traditionsliste der Heilpflanzen nach Kräutern, die aufgrund ihrer chemischen und biologischen Struktur dafür geeignet sind, E-Coli Bakterien zu bekämpfen. Von vielen dieser Heilpflanzen wisse man bereits, dass sie wirksam gegen Blasenentzündung sind. Allerdings wurde dies noch nie wissenschaftlich belegt. Beispielsweise bei Meerrettich. „Ich habe jetzt eine gute Grundlage, um weiterzuarbeiten“, sagt Eßlinger.

Sie will künftig noch mehr Versuche durchführen und mehr Ärztinnen und Ärzte sollen von ihrer Forschung erfahren: „Ich möchte, dass das Ergebnis meiner Forschung eingesetzt wird“, sagt die Schülerin. Doch auch andere Bereiche interessieren sie, wie beispielsweise die Menstruation und die Wechseljahre. Der Hormonhaushalt der Frauen mit den verschiedenen Phasen des Zyklus sei zu schlecht erforscht, sagt Eßlinger: „Das ist eine Diskriminierung, die für Frauen sehr gefährlich werden kann.“

Sophie Eßlinger sieht ihre Zukunft nicht im Labor

Neben ihrer Forschung engagiert Sophie sich auch als Klimasprecherin am Hildegardis-Gymnasium und trainiert in ihrem Verein eine Turngruppe. Manchmal höre sie fast acht Stunden am Tag Hörbücher. In einem dieser Hörbücher ginge es um eine junge Frau im 18. Jahrhundert, die versucht, Ärztin zu werden.

Trotz des Erfolgs bei „Jugend forscht“ kann sich Eßlinger nicht vorstellen, ihr Leben in einem Labor zu verbringen: „Da würden mir die Menschen fehlen.“ Außerdem wolle sie keine Ärztin werden. „Das sind meine Eltern“, sagt die Zwölftklässlerin: „Ich will meinen eigenen Weg finden.“ Wie der aussehen wird, weiß sie noch nicht. Für die Zeit nach dem Abitur wünscht sie sich nur, dass sie glücklich und zufrieden mit dem ist, was sie tut.

