Sparkasse Allgäu verabschiedet Manfred Hegedüs

Die Sparkasse Allgäu hat ihren langjährigen Vorstandsvorsitzenden Manfred Hegedüs in den Ruhestand verabschiedet. In der festlich geschmückten Sparkassen-Passage in Kaufbeuren kamen zahlreiche Gäste aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und der Sparkassen-Organisation zusammen, um das Engagement des 63-Jährigen zu würdigen. Für ihn seien die zwölf Jahre als Vorstandsvorsitzender der Höhepunkt seiner Sparkassen-Laufbahn gewesen, sagte er. „Das Beste kommt zum Schluss.“

Die Ostallgäuer Landrätin und stellvertretende Verwaltungsratsvorsitzende Maria Rita Zinnecker eröffnete den Abend laut Pressemitteilung mit ihrem Grußwort und zeigte sich beeindruckt von der Anzahl an Ehrengästen – allein diese zeige, wie verdient sich Hegedüs in seinen 45 Jahren in der Sparkassen-Organisation gemacht habe. Zinnecker lobte seinen Mut und seine Weitsicht, die er bei seinen Entscheidungen bewiesen habe. So sei es ihm gelungen, „seine“ Sparkasse durch verschiedene Herausforderungen zu führen und sie stabil aufzustellen.

Manfred Hegedüs: Viele Bauprojekte in Kempten umgesetzt

Kemptens Oberbürgermeister Thomas Kiechle dankte Hegedüs für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Kiechle war der Verwaltungsratsvorsitzende, mit dem Hegedüs während seiner Amtszeit am längsten zusammengearbeitet hat. Besondere Highlights waren verschiedene Bauprojekte der Sparkasse Allgäu. Etwa die moderne Hauptstelle in der Kemptener Innenstadt, die im Jahr 2017 bezogen wurde. Jüngstes Projekt ist das Sparkassenquartier in Kempten: Zwei Bauabschnitte sind geplant. Den Bauantrag für den ersten Abschnitt hat die Sparkasse, wie berichtet, im November bei der Stadt Kempten eingereicht. Los geht es 2025 mit dem Abriss der Arkaden an der Königstraße.

Der Präsident des Sparkassenverbands Bayern, Matthias Dießl, würdigte die Verdienste des scheidenden Vorstandsvorsitzenden für die Sparkassen-Finanzgruppe. Unter den Gästen war auch der ehemalige Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands Heinrich Haasis. Ihn verband die enge Zusammenarbeit im Rahmen der Deutschen Sparkassenstiftung für internationale Kooperationen mit Hegedüs.

Tobias Streifinger folgt als Vorstandsvorsitzender nach

In seiner Abschiedsrede blickte Manfred Hegedüs auf seine langjährige Tätigkeit zurück und bedankte sich bei den Mitarbeitenden und allen Wegbegleitern sowie bei seiner Frau Annemarie, die ihn immer unterstützt habe.

Hegedüs übergibt nun den Staffelstab an seinen Nachfolger Tobias Streifinger. Dieser bedankte sich bei Manfred Hegedüs und gab ihm die besten Wünsche mit auf den Weg in den neuen Lebensabschnitt.