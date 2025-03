Stadtwerke erneuern Wasserleitung: Vier Wochen Bauarbeiten auf Abschnitt der B308 in Immenstadt

Berufsschüler, Pendler und Immenstädter Bürger aufgepasst: Die Stadtwerke erneuern die Wasserleitung in der Missener Straße und auch den dortigen Gehweg auf der westlichen Seite. Dazu werden dieser Abschnitt der B308 inklusive Parkstreifen und der westliche Gehsteig für zwei Wochen gesperrt.

Betroffen ist der Abschnitt zwischen den Hausnummern 1 und 9, also zwischen den Kreisverkehren Bahnhofstraße und Montfortstraße. Es ist dann laut Mitteilung auch nicht möglich, entlang der Straße zu parken. Die Stadtwerke bitten, Fahrzeuge in diesem Zeitraum an einem anderen Standort abzustellen.

Sperrungen in der Missener Straße/B308: Umleitung durch Immenstadt

Die Kreisverkehre selbst bleiben allerdings befahrbar - und damit auch die Ein- und Ausfahrten zum Viehmarktplatz von beiden Seiten.

Diese erste Bauphase mit der Vollsperrung auf dem gesamten Abschnitt entlang der Berufsschule dauert von Montag, 31. März, bis Freitag, 11. April. Nur der östliche Gehweg entlang der Berufsschule bleibt in der Zeit geöffnet. Die Umleitung des Verkehrs erfolgt über Bahnhofstraße, Luitpoldstraße und Montfortstraße.

Missener Straße: Parkstreifen in der zweiten Bauphase wieder geöffnet

In der zweiten Bauphase von Montag, 14. April, bis Freitag, 25. April, wird die Missener Straße dann halbseitig gesperrt - konkret die westliche Fahrspur in Richtung Süden. Die Umleitung des Verkehrs erfolgt über die Montfortstraße, Luitpoldstraße und Bahnhofstraße. Die Fahrspur nach Norden, also in Richtung der weiteren Missener Straße, und auch der Parkstreifen sind dann wieder verfügbar.

Zahlen, Daten und Fakten: Das ist Immenstadt im Allgäu

Einwohner : 14.633 (31.12.2023)

Bürgermeister : Nico Sentner

Lage : 729 Meter über Normalhöhennull (NHN)

Fläche : 81,44 Quadratkilometer (km²)

Bekannte Einrichtungen und Bauwerke in Immenstadt: Allgäuer Bergbauernmuseum, Heimatmuseum Hofmühle, „Aquapark“ Inselsee, Alpsee Bergweld, Kletterwald Bärenfalle, Mittagbahn

Bekannte Feste und Veranstaltungen in Immenstadt : Viehscheid, Immenstädter Sommer, Allgäu Triathlon, Bühler Seeweihnacht

Homepage : www.stadt-immenstadt.de