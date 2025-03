Wird die neue Grundschule in Kempten zur Schwerpunkt-Schule für Sport und Bewegung?

Der Bau der zehnten Grundschule im Aybühlweg befindet sich in den letzten Zügen. Bevor im September der Unterricht startet, sind aber noch Details zu klären. Mit Blick auf die laufende Schulanmeldung bringt die Stadtratsfraktion Freie Wähler-ÜP ein Thema wieder aufs Tableau: Wird die neue Grundschule ihren Schwerpunkt auf Sport und Bewegung legen?

Schule will Kooperation mit Kletterhalle und Cambomare

Das war in der Vergangenheit bereits im Gespräch. Denn das Schulgelände grenzt an die Kletterhalle des DAV, an das Cambomare sowie an die Vereinsstätten von TV und TC Kempten an. Eine Kooperation mit diesen Nachbarn sei angestrebt, sagte Oberbürgermeister Thomas Kiechle beim Richtfest im Juni 2024. Insbesondere im Ganztagsbereich solle dieser Schwerpunkt in die schulischen Angebote integriert werden.

„Wir möchten Sie daher bitten, in der nächsten Sitzung des Ausschusses für Schule und Sport über das inhaltliche und personelle Konzept sowie den Stand der Umsetzung für die Schwerpunktbildung Sport an der zehnten Grundschule zu berichten“, heißt es jetzt im Antrag der Stadträte Thomas Landerer, Alexander Buck und Joachim Saukel (alle Freie Wähler-ÜP).

Wird die neue Grundschule in Kempten nach Sigmund Ullmann benannt?

So solle die Verwaltung Einblicke geben, ob für Kinder, die einen solchen Schwerpunkt belegen möchten, eine Sprengelbefreiung möglich sein wird - sie die zehnte Grundschule also besuchen dürfen, obwohl sie in einem anderen Gebiet von Kempten wohnen. Auch die Belegung der Zweifachturnhalle durch externe Partner soll Thema sein.

Im Jahr 2022 brachte die Fraktion bereits einen Antrag zur Namensgebung der neuen Grundschule ein. Im Sinne der Erinnerungskultur soll sie „Sigmund-Ullmann-Schule“ heißen, war damals der Vorschlag. Ullmann war Bankier, Kommunalpolitiker und Vorsitzender der jüdischen Gemeinde in Kempten. Er wurde von den Nazis verfolgt und ins Ghetto Theresienstadt deportiert, wo er 1942 starb. Auch dieser Vorschlag zur Namensgebung soll laut dem Antrag nochmals diskutiert werden.