Internationales Flair zum Finale von Thomas Frasch

Musikalisch gesehen ist die halbe Welt zu Gast, als Thomas Frasch mit der Stadtkapelle Kempten sein letztes Jahreskonzert gibt: Ein Russe, zwei Tschechen, ein Schweizer, ein Engländer, ein Holländer und gar drei Amerikaner komponierten die farbenreichen Konzertstücke an diesem Abend im vollbesetzten Stadttheater. Exakt zum 100. Jahrestag des Blasorchesters vor 28 Jahren hat Thomas Frasch den Taktstock übernommen. Weil der bald 63-Jährige zum Jahreswechsel in Altersteilzeit geht, wird ihre Zukunft Matthias Haslach gestalten, der beim Konzert in den Zuhörerreihen sitzt.

