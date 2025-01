Beim Meisterkonzert in Kempten lässt Lise de la Salle die Trolle tanzen

Lise de la Salle ist kein Fabelwesen. Geboren ist sie 1988 in Cherbourg an der steilen französischen Kanalküste. Und ebenso steil verläuft schon seit 20 Jahren ihre internationale Karriere als Pianistin. Doch den Besucherinnen und Besuchern des dritten Meisterkonzerts im ausverkauften Stadttheater kommen da Zweifel: Schließt man beim Klavierkonzert Edvard Griegs die Augen, so tanzen alle Polter-Trolle Norwegens geschwind wie der Wind auf den Tasten des Flügels an der Bühnenrampe – und gleich darauf schwebt ein filigraner Elfenreigen aus großer Höhe sacht hernieder zu innig versunkener Ruhe.

