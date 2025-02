Nein sagen lernen: Mit ihrem Kursen will Ursula Cassier aus Kempten Kinder und Eltern stärken

Ein lautes, selbstbewusstes Nein. Wenn Kinder sich trauen, so in möglicherweise gefährlichen Situationen zu widersprechen, erfüllt das die Mediatorin und Affekt-Kontroll-Trainerin Ursula Cassier mit Stolz. Seit mehr als 20 Jahren will sie mit Selbstschutz-Kursen Kinder und deren Eltern gemeinsam gegen Übergriffe stärken. Cassier sagt: „Die Kinder sollen Spaß haben und sie lernen eine Regel, mit der sie sich selbst schützen können. Eltern müssen wissen, was dahintersteckt, was sich bei einem Täter abspielt und wie ihr Kind in solchen Momenten funktioniert.“ Nun entwickelt sie ihr Programm weiter, damit Kursteilnehmende auch im Internet gewappnet sind, wo Täter sich etwa unter falscher Identität als Gleichaltrige ausgeben.

