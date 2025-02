Selbstgebaute Stinkbomben-Böller verursachen Schaden in Kempten

Im Flur eines Mehrfamilienhauses auf dem Bühl in Kempten haben Unbekannte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zwei selbstgebaute Stinkbomben-Böller gezündet. Das berichtet die Polizei. Demnach ereignete sich der Vorfall zwischen Dienstag, 22.10 Uhr, und Mittwoch, 4.15 Uhr.

Stinkbomben-Böller gezündet: Polizei sucht Zeugen

An der Wand und am Boden des Hausflurs entstand ein Sachschaden in Höhe von 100 Euro. Die Polizei Kempten bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0831 9909-2140.

