Streit um Krach geht weiter: Schrottplatz klagt gegen angeordnete Lärmschutzmaßnahmen

Der Blick vom Garten auf den Schrottplatz: Bagger greifen dort schwere Metallteile. Es knallt. Eine Nachbarschaft, die „prädestiniert ist für Lärmkonflikte“, teilt das Landratsamt Oberallgäu mit. In Kempten und Durach-Weidach setzen sich Nachbarn seit 2017 dafür ein, dass die seit Jahrzehnten angesiedelte Föll Rohstoffhandel GmbH striktere Lärmschutzmaßnahmen ergreift. Anwohnerinnen und Anwohner sammelten sowohl auf Kemptener als auch auf Duracher Seite mehrfach Unterschriften für ihr Anliegen. Die Firma Föll beteuerte immer wieder Interesse an einer guten Nachbarschaft. Weil das Unternehmen gegen eine Anordnung des Landratsamtes klagt, kommt der Fall im Frühjahr vor das Verwaltungsgericht in Augsburg.

