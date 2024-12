„Ich will Syrien endlich kennenlernen“: So blicken Syrer in Kempten in die Zukunft

Die historischen Gebäude von Idlib, wie reich die Stadt einst an Kultur und Natur war, all das kennt Lana Battal (20) nur aus Erzählungen. „Ich kann mich kaum an Syrien erinnern. Ich will es jetzt endlich kennenlernen. Und ich will meine Oma wiedersehen“, erzählt die junge Frau, die in Altusried lebt. Vor zwölf Jahren floh sie mit ihrer Familie und verließ ihr Heimatland. Nun zu erleben, wie Rebellengruppen den Machthaber Baschar al-Assad stürzten, sei für sie sehr emotional. Sie sagt: „Darauf haben wir so lange gewartet.“ Mehr als 250 Menschen feierten das Ende des Regimes am Dienstagabend auf den Hildegardplatz in Kempten.

Laura Wiedemann

Syrien

Kempten