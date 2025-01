Verein will Tauben schützen und Stadt sauberhalten

Tauben gehören in Kempten zum Stadtbild. Von vielen Menschen werden sie jedoch auch als Plage wahrgenommen. Deswegen versuchen Hauseigentümer, sich mit Netzen und Stacheln gegen die Vögel und ihre Exkremente zu schützen. Was wiederum auf Kritik von Tierschützern und Vogelliebhabern stößt. In Kempten hat sich ein Verein gegründet, der gleichzeitig die Tauben schützen und die Stadt sauber halten will. Dazu plant die Gruppe jetzt ein Taubenhaus.

Tauben haben in Kempten einen schlechten Ruf

Viele Menschen fühlen sich von Tauben belästigt, erzählt Dorothee Breuer vom Verein „Stadttauben Kempten“. Zudem hätten die Vögel einen schlechten Ruf. Viele Tauben in der Stadt seien geschwächt, krank und beispielsweise durch herumliegende Fäden und Bänder, die ihre Füße verschnüren, schwer verletzt. Das Verletzungsrisiko durch Vergrämungsmaßnahmen wie Spikes (Stacheln) und Netze sei groß. Tauben blieben hängen und verenden kläglich. Beispielsweise am Bahnhof, wo die Vögel zwischen den dort angebrachten Metallstacheln brüten und sich verletzen.

„Den Vögeln ein artgerechtes Leben ermöglichen“

Die derzeit 15 Mitglieder des Taubenvereins möchten aufklären, beraten und mit der Stadt zusammenarbeiten. Unterstützt werden sie beispielsweise von der Stadträtin und Umweltbeauftragten Gerti Epple (Grüne). „Unser Ziel ist es, Tauben ein artgerechtes Leben zu ermöglichen“, erklärt Breuer. Gleichzeitig sollen aber die Bedürfnisse der Bevölkerung nach weniger Kot und Belästigung durch Tauben berücksichtigt werden.

40 verletzte Tauben allein im Dezember

Um dieses Ziel zu erreichen, will der Verein Taubenschläge, die es bereits in vielen Städten gibt, errichten. In diesen Rückzugsorten werden Eier ausgetauscht, um Nachwuchs zu vermeiden, artgerecht und gesund gefüttert, kranke und verletzte Tauben versorgt und da sie sich zu 80 Prozent in dem Taubenschlag aufhalten, auch den Bedürfnissen der Bevölkerung Rechnung getragen. Zudem hat der Verein eine Notfallnummer eingerichtet. Allein im Dezember wurden 40 verletzte Vögel gemeldet.

„Win-win-Situation“ für Menschen und Tauben

Ein erstes Taubenhaus wird in Kooperation mit der Firma Reischmann Fashion+Sport in Kempten errichtet. Der Bau, den die Vereinsmitglieder selbst umsetzen wollen, ist bereits in Planung. Der Verein ist dankbar über die kostenfreie Bereitstellung eines geeigneten Platzes durch das Unternehmen. Finanziert werden muss der Taubenschlag allerdings durch den Verein, der auf Spenden angewiesen ist. Hier hofft der Verein auf Unterstützung durch die Bevölkerung. Gelinge ein effizientes, tierschutzgerechtes Stadttaubenmanagement, sei dieses eine „Win-win-Situation“, erklärt Breuer. Weil die Tiere und die Menschen in der Stadt profitierten.

Informationen zum Verein und Hilfe bei Notfällen unter der Nummer 0152/26916430.