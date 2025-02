Theater in Kempten: Toningenieur Erasmus Gerlach ist an schwerem Blutkrebs erkrankt

Wer das Theater in Kempten besucht, kennt ihn, denn er sorgt bei den Vorstellungen für den guten Ton: Erasmus Gerlach ist Toningenieur und greift bei musikalischen Produktionen der Bühne auch mal zum E-Bass. Nun ist der dreifache Familienvater an einer schweren Art von Blutkrebs, akuter myeloischer Leukämie, erkrankt und benötigt dringend eine Stammzellspende. Unter dem Motto „Unser Kollege Erasmus braucht Hilfe“ startet das Theater in Kempten deshalb eine Hilfsaktion im Stadttheater für den 42-Jährigen, der mit seiner Familie in Oy-Mittelberg lebt.

Besucherinnen und Besucher können sich in den nächsten Tagen im Stadttheater unmittelbar nach Vorstellungen registrieren lassen – sofern sie gesund und zwischen 17 und 55 Jahren alt sind. Das Theaterteam verteilt dabei Registrierungssets und hilft bei der QR-Code-Registrierung der DKMS (Deutsche Knochenmarkspenderdatei), bei der jeder einen Wangenabstrich bei sich selbst macht. „Wir sammeln die Sets ein und schicken sie direkt an die DKMS“, sagt Theatersprecherin Ulrike Rottenburger. Die analysierten Proben werden dann von der DKMS in eine Spenderdatei aufgenommen.

Los geht die Hilfsaktion für Erasmus Gerlach am Kemptener Theater am Donnerstag, 6. Februar, direkt nach Ende des Balletts „Dracula“. Registrierungen sind auch nach den Vorstellungen des Stücks „Heimat Mythos Frau“ am 13., 14., 15. und 16. Februar möglich, teilt Ulrike Rottenburger mit. Außerdem unterstützt die Kemptener Bühne eine DKMS-Registrierungsaktion in Gerlachs Heimatort Oy-Mittelberg. Diese findet statt am Samstag, 15. Februar, von 9 bis 13 Uhr in der Aula der Grund- und Mittelschule Oy (Haager Straße 2). Weitere Infos zur Hilfsaktion für Erasmus Gerlach (mit Fotos) gibt es online unter www.dkms.de/erasmus.