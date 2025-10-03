Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Kempten
Icon Pfeil nach unten

Theater in Kempten: Shakespeares Liebesdrama startet mit berühmter Liebesgeschichte in neue Saison

Theater in Kempten

Theater Kempten startet mit berühmtem Liebesdrama in die neue Saison

Shakespeares „Romeo und Julia“ ist beim Spielzeit-Start im Theater Kempten zu sehen. Das hat auch mit dem Sparzwang zu tun, den Intendantin Silvia Armbruster managen muss.
Von Klaus-Peter Mayr
    • |
    • |
    • |
    Eine Liebesgeschichte, die nicht gut endet, bringt das Theater in Kempten zum Saisonstart: „Romeo und Julia“. Florian Peters und Emily Mrosek spielen das Paar.
    Eine Liebesgeschichte, die nicht gut endet, bringt das Theater in Kempten zum Saisonstart: „Romeo und Julia“. Florian Peters und Emily Mrosek spielen das Paar. Foto: Ufuk Arslan

    Schon Wochen bevor sich der Vorhang zur ersten Premiere hebt, sorgt das Theater in Kempten für Aufsehen. Intendantin Silvia Armbruster hat – wie berichtet – den jüdischen Publizisten Michel Friedman ins Allgäu locken können. Dessen Ausladung von einer Veranstaltung in Mecklenburg und die daraus entstandene Debatte produzieren Schlagzeilen. Theaterchefin Armbruster hat Friedman aber nicht deswegen am 10. Oktober eingeladen, sondern weil er in seinem gerade erschienenen Buch „Mensch! Liebeserklärung eines verzweifelten Demokraten“ sich mit ähnlichen Fragen und Themen beschäftigt wie eine Eigenproduktion des Kemptener Theaters, die am 16. Oktober Premiere feiert: „Mutters Courage“ von George Tabori. Friedman und Tabori erzählten ähnliche Geschichten über ihre Familien, in die Deutsche als Mörder und Retter eingegangen sind, sagt Armbruster. Und beide forderten dazu auf, gegen den Hass, die Vorurteile und die Menschenverachtung Stellung zu beziehen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden