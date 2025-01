Kemptener Theaterexperiment geht weiter: Künstliche Intelligenz (KI) mischt Impro-Show noch mehr auf

Turbulent geht es in der Impro-Show „KI: Künstliche Improvisation“ am Theater in Kempten zu. Mit dabei sind die Spieler Christoph Bangerter (links) und Sebastian Strehler, KI-Experte Cornelius W. M. Oettle (hinten rechts) und Pianist Murat Parlak (nicht im Bild).

Foto: Cindy Previderio/@previsoutofthebox